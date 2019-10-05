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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Лукашенко перешутил Зеленского

, 17:25 [ «Аргументы Недели», ]

Лукашенко перешутил Зеленского
Лукашенко и Зеленский со скриншота youtube-видео

Первая встреча президентов Белоруссии и Украины превратилась в приятельские посиделки. Зеленский настолько сумел расположить к себе Лукашенко, что традиционно строгий и волевой белорусский лидер превратился в балагура. И даже сумел перешутить профессионального каламбура Зеленского.

Обе шутки прозвучали на белорусско-украинском форуме. Первый экспромт стал реакцией на осторожное замечание Зеленского. Лукашенко оговорился и назвал украинские регионы российскими.

«Владимир Александрович, вот, эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они как раз быстрее помогли нам подойти уже больше шести миллиардов…» — заявил Лукашенко.

В этот момент Зеленский его и поправил, напомнив, что речь идет о регионах Украины. Лукашенко тут же сориентировался. Он повернулся к коллеге и добавил: «Я испугался, думал, неужели я Владимир Владимирович сказал», — а потом дружелюбно махнул рукой под дружный смех зала.

Следующую шутку Лукашенко произнес во время тоста Зеленского. Тот налил закончил свою приветственную речь, налил воды, предложил выпить за договоренности, и заявил: «И за это мы пьем водичку».

«Что поставили, то и пьем», — тут же добавил Лукашенко. Эта шутка также вызвала взрыв хохота у аудитории.

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