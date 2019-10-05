ВКС сказали, сколько понадобится времени для ответного ядерного удара

//Политика

5 октября 2019, 16:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com

Для ответного ядерного удара России понадобился несколько десятков минут. С таким заявлением выступил Анатолий Нестечук. Он возглавляет штаб 15 армии Воздушно-космических сил. Его слова цитирует агентство РИА Новости.

Названный срок включает в себя время на принятие решения. Этих нескольких десятков минут хватит для того, чтобы нанести ответный удар.

«Подлетное время бывает разное, в зависимости от направлений, откуда летит, как летит», — пояснил Анатолий Нестечук: «Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения».

По словам начштаба, сейчас Россия строит несколько локаторных станций. Они откроются в Воркуте, Оленегорске и в Севастополе. Это позволит повысить обороноспособность страны.