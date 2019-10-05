Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика

ВКС сказали, сколько понадобится времени для ответного ядерного удара

, 16:10 [ «Аргументы Недели», ]

ВКС сказали, сколько понадобится времени для ответного ядерного удара
фото: pixabay.com

Для ответного ядерного удара России понадобился несколько десятков минут. С таким заявлением выступил Анатолий Нестечук. Он возглавляет штаб 15 армии Воздушно-космических сил. Его слова цитирует агентство РИА Новости.

Названный срок включает в себя время на принятие решения. Этих нескольких десятков минут хватит для того, чтобы нанести ответный удар.

«Подлетное время бывает разное, в зависимости от направлений, откуда летит, как летит», — пояснил Анатолий Нестечук: «Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения».

По словам начштаба, сейчас Россия строит несколько локаторных станций. Они откроются в Воркуте, Оленегорске и в Севастополе. Это позволит повысить обороноспособность страны.

//картина дня

В мире

В Госдуме оценили высказывание главы МИД Грузии о возобновлении перелетов между странами

В Госдуме оценили высказывание главы МИД Грузии о возобновлении перелетов между странами

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани о том, что он будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелетов между двумя странами.

В Тегеране в субботу, 5 октября, посол РФ официально встретился с иранскими дипломатами с целью выяснить всю информацию о задержании 38-летней российской журналистки Юлии Юзик.

В Тегеране в субботу, 5 октября, посол РФ официально встретился с иранскими дипломатами с целью выяснить всю информацию…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Премьер – министр России Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию вокруг возможного импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, а также рассказал…

//новости ан

Известный журналист Андрей Караулов уверен, что "Ленком" в самое ближайшее время будет носить имя Марка Анатольевича Захарова. 7 октября соотвествующие документы лягут…

//новости ан

//новости ан

Бывший глава Российской кинологической федерации, ныне президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков прокомментировал рекомендации МЧС для людей о правилах поведения…

Телевидении и радио Владимир Соловьев оценил призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом. Соловьев назвал Гордона…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан