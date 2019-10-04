Глава МИД Украины анонсировал новый обмен с Россией

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4 октября 2019, 15:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Вадим Пристайко со скриншота youtube-видео

На следующей неделе планируется новый обмен удерживаемыми лицами. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он обещает быть более масштабным, чем в прошлый раз.

Формула обмена пока не называется. Вадим Пристайко анонсировал новый обмен удерживаемыми лицами. Он пояснил только, что обмен будет более масштабным, чем в прошлый раз.

«Нам удалось обменять наших людей», — заявил Пристайко в эфире украинских СМИ, — «В ближайшее время, я надеюсь, и это на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен».

В прошлый раз формулой обмена стал обмен 35 человек, удерживаемых официальным Киевом, на 35 человек, которых Украина требовала вернуть от России.

Ранее в публичную сферу просачивались сообщения о возможном обмене, который может состояться между Россией и Украиной в ближайшем будущем. Конкретная дата не называлась, говорилось лишь, что это может произойти в октябре. На тот момент списки кандидатов на обмен еще только согласовывались. Речь шла о сотнях людей.