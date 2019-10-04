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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика

В Иране задержали российскую журналистку. Обвиняют в шпионаже

, 13:37 [ «Аргументы Недели», ]

В Иране задержали российскую журналистку. Обвиняют в шпионаже
фото Юлии Юзик из социальных сетей

Посольство России в Иране выясняет обстоятельства ситуации. В Тегеране задержана российский журналист Юлия Юзик. Ее подозревают в работе на спецслужбы Израиля.

Информация появилась в пятницу. Само задержание произошло накануне — в четверг. Но суд состоится уже в субботу. Таковы подробности ситуации, которые появились в социальных сетях. Их распространил журналист lenta.ru Борис Войцеховский.

«Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостинцы», — пояснил Войцеховский: «Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, и то на минуту. Вот, все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это — лет 10, минимум».

В настоящий момент российское посольство пытается разобраться с ситуацией. Дипломаты связываются с коллегами из официального Тегерана.

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