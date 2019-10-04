Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что для принятия серьёзных политических решений стоит полностью исключить "фриков". Он считает, что президент РФ Владимир Путин был вынужден прокомментировать "феномен Тунберг".
"Дело не в том, что экологию не надо защищать. Просто такой экологический активизм неприемлем хотя бы потому, что некий псевдо-активист заставляет политиков постоянно пересматривать свою точку зрения вне зависимости от того, как настроено общество", - пояснил политолог URA.RU, отметив, что не надо обращать внимание на 16-летнюю школьницу Грету Тунберг.
По его словам, шведская эко-активистка имеет недостаточно знаний и не может хорошо понимать реальные проблемы современной экологии. Эксперт отметил, что Тунберг используют как "мифологему", чтобы западноевропейские власти сформировали новую повестку и установили для себя политический вектор.
"На мой взгляд, феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет", - подчеркнул он.