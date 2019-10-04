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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Политолог о комментарии Путина: "феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет, её просто используют"

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог о комментарии Путина: "феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет, её просто используют"
фото: Twitter

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что для принятия серьёзных политических решений стоит полностью исключить "фриков". Он считает, что президент РФ Владимир Путин был вынужден прокомментировать "феномен Тунберг".

Грета Тунберг изменила информацию о себе в Twitter после слов Путина о ней

Грета Тунберг изменила информацию о себе в Twitter после слов Путина о ней

"Дело не в том, что экологию не надо защищать. Просто такой экологический активизм неприемлем хотя бы потому, что некий псевдо-активист заставляет политиков постоянно пересматривать свою точку зрения вне зависимости от того, как настроено общество", - пояснил политолог URA.RU, отметив, что не надо обращать внимание на 16-летнюю школьницу Грету Тунберг.

По его словам, шведская эко-активистка имеет недостаточно знаний и не может  хорошо понимать реальные проблемы современной экологии. Эксперт отметил, что Тунберг используют как "мифологему", чтобы западноевропейские власти сформировали новую повестку и установили для себя политический вектор.

"На мой взгляд, феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет", - подчеркнул он.

БА

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