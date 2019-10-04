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4 октября 2019, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на призыв президента РФ Владимира Путина не выставлять специально Украину "в каком-то невыгодном свете" на государственных телеканалах.

Путин призвал государственные телеканалы не выставлять Украину в невыгодном свете

"Никогда не делаем это специально", - написала телеведущая в своём Телеграм-канале.

Ранее во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что "неправильно" выставлять "ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете на государственных каналах". По словам российского лидера, можно обсуждать власть Украины, но не народ и страну.