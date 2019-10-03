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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Захарова ответила на сообщения о российском спецназе в Норвегии

, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова ответила на сообщения о российском спецназе в Норвегии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала сообщения о присутствии спецназа РФ в Норвегии вбросом и агрессивной информационной политикой. По ее словам, это "провокационный фейк". 

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Захарова высказала мнение, что авторы публикаций отошли не только от профессиональной этики, "но вообще от профессиональных норм журналистики", и не исключила, что публикация могла быть приурочена к мероприятиям в честь 75-летия освобождения Северной Норвегии бойцами Красной армии.

"Апофеоз беспринципности и отхода от профессиональной не только этики, но и профессиональных норм в журналистике. Были собраны в кучу все мыслимые и немыслимые как бы факты, призванные, очевидно, не оставить у общественности сомнений во враждебных намерениях России в отношении их государства".

Напомним, 2 октября "Новая газета" опубликовала материал, в котором заявила о найденных доказательствах присутствия спецназа РФ в Норвегии. Издание выложило скриншоты публикаций в соцсетях чеченских сотрудников спецназа, и на основе дат и геолокаций сделало вывод, что они с 2016 года работают в Арктике.

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