Наталья Котова отметила ключевые изменения в кадровой политике области

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3 октября 2019, 16:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина

Врио главы Челябинска Наталья Котова прокомментировала изменения в кадровой политике нового губернатора Алексея Текслера.

Напомним, сегодня, 3 октября, Алексей Текслер объявил о кадровых перестановках в правительстве и изменения в структуре правительства. В частности, теперь контролировать и направлять работу глав муниципалитетов будут два вице-губернатора — Евгений Голицын и Станислав Мошаров.

«Такая необходимость возникла давно, - прокомментировала решение губернатора Наталья Котова «Вечернему Челябинску». - Благодаря появлению новых кураторов главы смогут быстрее и эффективнее решать вопросы своих муниципалитетов».