В правительстве Челябинской области произошли кадровые перестановки

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3 октября 2019, 13:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

О новых назначения губернатор Алексей Текслер объявил сегодня, 3 октября, на заседании правительства.

Алексей Текслер отметил, что в аппарате губернатора и правительства создаются два новых подразделения: управление проектной деятельности и экспертно-аналитическое управление. Управление проектной деятельности будет контролировать реализацию национальных проектов в Челябинской области. Экспертно-аналитическое управление будет отвечать за экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей деятельности региона, поставленных президентом Российской Федерации, а также осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение любых документов и вопросов по поручению губернатора.

Также губернатор объявил о создании института территориальных представителей, которые будут курировать муниципалитеты. Вице-губернаторы Евгений Голицын и Станислав Мошаров будут осуществлять контроль и оказывать управленческую помощь руководителям муниципальных образований.

«Я бы назвал их полпредами губернатора в территориях, - прокомментировал «Южноуральской панораме» председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш. - Это значит, что проблемы территорий всегда будут в центре внимания регионального правительства. Пользуясь шахматной терминологией, я бы назвал это решение сильным ходом».

Алексей Текслер также утвердил кандидатуры новых министров. Так, Ирина Буторина станет министром социальных отношений Челябинской области, Юрий Семенов — региональным министром здравоохранения, министром дорожного хозяйства и транспорта — Алексей Нечаев. Кроме того, в правительстве Челябинской области появился вице-губернатор по внутренней политике. Им стал Анатолий Векшин, который ранее занимал аналогичную должность в правительстве Мурманской области.

«Я считаю достаточно мудрым решение по назначению заместителя губернатора по внутренней политике, - отметил Владимир Мякуш в интервью. - Анатолий Андреевич Векшин — человек с опытом, имеющий четкое понимание этого направления работы, знающий все самые современные управленческие технологии. Мы уже встречались с ним, и я лично убедился в профессионализме этого человека».

Фото Олега Каргаполова