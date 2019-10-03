Новый вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин рассказал о планах

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3 октября 2019, 13:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Новый вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин в интервью издания «Южноуральская панорама» рассказал о своих планах и задачах, которые перед ним поставил Алексей Текслер.

Напомним, Анатолий Векшин будет курировать в правительстве Челябинской области внутреннюю политику. Ранее он занимал аналогичную должность в правительстве Мурманской области. В беседе с журналистом «Южноуральской панорамы» Анатолий Векшин отметил, что его основная задача — выстраивание доверительного диалога между правительством региона и обществом, руководителями госструктур и представителями власти.

«В первую очередь, для этого мы должны предложить жителям новое качество управления в муниципалитетах, эффективную местную власть, гармонично встроенную в общую вертикаль госуправления», - подчеркнул вице-губернатор. Он также отметил, что главы и их заместители будут проходить обучение и курсы повышения квалификации.

По мнению Анатолия Векшина, это не должно носить формальный характер, а соответствовать духу и содержанию тех задач, которые ставит перед ними губернатор.

Полный текст интервью можно прочесть на сайте «Южноуральской панорамы».

Напомним, сегодня, 3 октября, Алексей Текслер объявил о новой структуре правительства области и кадровых перестановках.

Фото Олега Каргаполова