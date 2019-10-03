В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

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3 октября 2019, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Минобороны РФ

В пресс-службе "УралВагонЗавода" сообщили, что компания "Уралтрансмаш" завершила модернизацию мощной самоходной пушки "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан".

В организации рассказали, что в 203-миллиметровой пушке заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, а также обновили аппаратуру внутренней связи, радиостанцию, приборы наблюдение и пр. 2С7М "Малка" считается одной из самых мощных пушек в мире. Установка позволяет уничтожить врага в глубине обороны за линией фронта.

На миномёт "Тюльпан" установили новую систему связи, которая позволяет работать в единой системе тактического звена, новые приборы наблюдения, радиостанцию, вооружение и приборный комплекс, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что модернизированные миномёты уже полупили в распоряжение сухопутных войск РФ.