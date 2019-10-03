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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Лавров рассказал, как Россия влияет на другие государства

, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, каким образом Россия использует своё влияние на другие страны. В качестве примера министр привел Сирию.

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Лавров заявил, что для Российской Федерации главным является безопасность и гармоничное сосуществование различных религий, культур и цивилизаций. По словам дипломата, действия Москвы в других странах не являются причиной разобщения народа и начала конфликтов, передаёт «Свободная пресса».

«Наше влияние, например, в Сирии мы хотим использовать для того, чтобы там был мир, безопасность, чтобы этот регион с уникальной этноконфессиональной мозаикой не разрушился, не стал очередным прибежищем террористов и прочих нехороших людей», - сказал министр.

АБ

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