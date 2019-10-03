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3 октября 2019, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия "обязательно" вмешается в выборы президента Соединённых Штатов в 2020 году. Однако глава государства уточнил, что это "секретная информация".

"По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно", - ответил российский лидер на вопрос американского журналиста во время форума "Российская энергетическая неделя".

Позже Путин уже серьёзно заявил, что у Москвы достаточно внутренних проблем и власти, в первую очередь, нацелены на их решение. Президент РФ напомнил, что бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер уже допускал возможное вмешательство России в будущие выборы, передаёт РИА Новости.

"Это смешно, или было бы смешно, если бы не было так грустно", - пояснил Путин, отметив, что внутренние конфликты в США мешают взаимодействию двух стран.

Зал встретил аплодисментами ответ президента.