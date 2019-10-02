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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин оценил возможность публикации переговоров с Трампом

, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" прокомментировал возможность публикации его разговоров с лидером США Дональдом Трампом и главами других государств. 

В Кремле прокомментировали возможность публикации бесед Путина и Трампа

В Кремле прокомментировали возможность публикации бесед Путина и Трампа

 

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли российский лидер к публикации Белым домом стенограмм переговоров, Владимир Путин отметил, что всегда исходит из того, что любой его разговор может быть опубликован.

"Мы не против, там нет ничего, что могло бы его компрометировать", - сообщил глава Российской Федерации, комментируя желание демократов конгресса США предать переговоры гласности, о чем ранее уже писали АН.

АС

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