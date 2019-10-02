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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

"Скоро они грохнутся": Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна вынуждена себя обезопасить, хотя Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента.

По словам главы государства, сказанным на форуме "Российская энергетическая неделя", использование доллара в качестве политического оружия является большой ошибкой США, такие действия подрывают доверие к американской валюте.

"Зачем-то США стали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара, своими руками пилить сук, на котором сидят. Скоро они грохнутся", - отметил Путин, пишет RT.

По его словам, мировые расчеты в долларах упали с 50% до 44%. Глава государства выразил надежду, что правящие круги Соединенных штатов переосмыслят политику использования доллара в качестве инструмента давления на другие страны.

АС

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