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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика

Зеленский занервничал и отказался говорить о формуле Штайнмайера в Раде

, 15:33 [ «Аргументы Недели», ]

скриншот youtube-видео
скриншот youtube-видео

Президент Украины демонстрировал нервозность на встрече с лидерами фракций в украинском парламенте, когда разговор зашел о «формуле Штайнмайера». Депутаты предложили Зеленскому разъяснить позицию официального Киева с трибуны Верховной Рады. Однако тот от этого отказался.

О нервозности Зеленского на встрече с парламентариями рассказали украинские СМИ. «Формула Штайнмайера» оговаривает вопросы особого статуса республик Донбасса. Для официального Киева эта тема крайне щепетильна. Накануне стало известно о подписании представителями украинской делегации документа, который вводит действие ставшую скандальной «формулу».

«Источники УП рассказывают, что на встрече с главами фракций Зеленский был очень нервный, но убеждал, «что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться», — сообщили украинские СМИ.

Сообщается, что Зеленскому предложили сказать те же самые слова публично с трибуны, однако президент Украины от этого отказался. Он пояснил, что ранее уже высказывал свою позицию публично.

Ранее официальный Киев заявлял, что ситуация находится под контролем. В партии Зеленского и вовсе опровергли подписание документа представителями украинской делегации в составе контактной группы.

Тем временем на Украине подписание «формулы Штайнмайера» вызвала общественный резонанс. У здания администрации украинского лидера собрались националисты. Они выкрикивали лозунги и размахивали плакатами: «Нет капитуляции».

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