Трамп назвал свой импичмент переворотом

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2 октября 2019, 12:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео

Инициированный демократами импичмент президенту США все больше расшатывает нервы Дональду Трампу. Он опубликовал заявление, наполненное горечью и сожалением. В бытовой реакции угадывается политический сигнал: у человека сдают нервы.

Сейчас в сенате проходят слушания, в которых рассматриваются обстоятельства «июльского разговора» Трампа с Зеленским. Они стали основой для инициации процедуры импичмента Дональда Трампа. Сам президент США пока ограничивается шпильками, комментируя происходящее.

«По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что то, что происходит, — это не импичмент, это переворот, призванный отнять власть…», — написал Трамп в своем твиттере: «Люди, их голоса, их свободы, их вторая поправка, религия, военные, пограничная стена и их Богом данные права как гражданина Соединенных Штатов Америки!»

Запись немного смущает своей тональностью. Обычно прямолинейный Трамп не стесняется в выражениях и говорит достаточно язвительно и резко. В новом комментарии чувствуется усталость и растерянность. Так бывает, когда человек понимает, что его дела плохи.

Процедура отставки президента США была инициирована в конце сентября. Поводом для этого стал «июльский разговор» Трампа с Зеленским. В нем американский лидер допустил намеки, мол, было бы неплохо расследовать дело против сына Джо Байдена. Этот человек считается основным конкурентом Дональда Трампа.