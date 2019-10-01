Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков оценил решение Киева согласиться на формулу Штайнмайера

, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение украинских властей подписать соглашение по урегулированию конфликта на Донбассе по «формуле Штанмайера».

«Украина подписала "формулу Штайнмайера" по Донбассу, что открывает путь к встрече в "нормандском формате". Все условия, которые выдвинула Москва для ее проведения, согласованы. Наш серьезный успех», - заявил Пушков.

Сенатор отметил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" станет первой с 2016 года. По словам Пушкова, она сможет оказать значительное влияние на улучшение отношений между Россией и Европой, передаёт РенТВ.

АБ

//картина дня

В мире

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР действуют украинские «партизанские отряды», которые осуществляют диверсии. С соответствующим заявлением выступил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин, лишенный адвокатской лицензии.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан