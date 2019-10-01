Пушков оценил решение Киева согласиться на формулу Штайнмайера

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1 октября 2019, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение украинских властей подписать соглашение по урегулированию конфликта на Донбассе по «формуле Штанмайера».

«Украина подписала "формулу Штайнмайера" по Донбассу, что открывает путь к встрече в "нормандском формате". Все условия, которые выдвинула Москва для ее проведения, согласованы. Наш серьезный успех», - заявил Пушков.

Сенатор отметил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" станет первой с 2016 года. По словам Пушкова, она сможет оказать значительное влияние на улучшение отношений между Россией и Европой, передаёт РенТВ.