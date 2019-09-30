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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

США ввели новые санкции против РФ

, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

США вновь расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы". Об этом в понедельник сообщило американское Министерство финансов, передает РИА Новости. 

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции

Новые санкции введены против трех самолетов и яхты, которые, по данным Минфина США, принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину, известному как "повар [российского президента Владимира] Путина", отмечается на сайте ведомства.

В черные списки попали также двое россиян - Игорь Нестеров и Денис Кузьмин - за связь с "Агентством интернет-исследований", которое, как полагают в Вашингтоне, причастно к предполагаемому вмешательству в выборы в США в 2016 году.

Напомним, на прошлой неделе, как сообщали АН, стало известно, что США расширили рестриктивные меры в отношении российской стороны. Речь шла об участии в схеме, созданной для доставки авиатоплива военным РФ в Сирии.

АС

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