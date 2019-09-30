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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Кремле прокомментировали возможность публикации бесед Путина и Трампа

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле прокомментировали возможность публикации стенограмм бесед между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Соединенных штатов Америки Дональдом Трампом. 

Пушков заявил о снижении доверия к США

Пушков заявил о снижении доверия к США

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация разговоров глав двух государств возможна при согласии обеих сторон, и если такие предложения поступят от Вашингтона, Москва готова их обсуждать.

При этом, как отмечает в понедельник, 30 сентября, РИА Новости, официальный представитель российского Кремля подчеркнул, что "в целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает".

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что, как стало известно накануне, демократы в палате представителей конгресса Соединенных штатов намерены добиваться обнародования записей разговоров глав США и РФ.

АС

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