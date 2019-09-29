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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В США намерены добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

Демократы в палате представителей конгресса Соединенных штатов намерены добиваться обнародования записей разговоров главы США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил в воскресенье, 29 сентября, в эфире телеканала NBC председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

По его словам, речь идет о защите национальной безопасности США, и необходимо выяснить, подрывал ли Трамп ее в разговорах с иностранными лидерами: "Особенно с Путиным", - подчеркнул он.

"Необходимо понять, подрывает ли в разговорах с другими мировыми лидерами, президент [Дональд Трамп] нашу безопасность, так как он думал, что это пойдет на пользу его кампании", - заявил Шифф.

АС

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