В США намерены добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

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29 сентября 2019, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

Демократы в палате представителей конгресса Соединенных штатов намерены добиваться обнародования записей разговоров главы США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил в воскресенье, 29 сентября, в эфире телеканала NBC председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

По его словам, речь идет о защите национальной безопасности США, и необходимо выяснить, подрывал ли Трамп ее в разговорах с иностранными лидерами: "Особенно с Путиным", - подчеркнул он.

"Необходимо понять, подрывает ли в разговорах с другими мировыми лидерами, президент [Дональд Трамп] нашу безопасность, так как он думал, что это пойдет на пользу его кампании", - заявил Шифф.