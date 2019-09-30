В Калмыкии оправдались за назначение выходца из ДНР мэром столицы

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30 сентября 2019, 15:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Глава Калмыкии Бату Хасиков на скриншоте видео из социальных сетей

Глава Калмыкии вынужден был объясняться перед жителями республики. Поводом для этого стало назначение мэром Элисты неоднозначной фигуры. Градоначальником стал бывший исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников.

После гибели главы ДНР Александра Захарченко, Дмитрий Трапезников стал первым исполняющим обязанности главы республики. Поэтому его назначение теперь уже исполняющим обязанности мэра Элисты мгновенно превратилось в скандал. Местные жители бушевали в социальных сетях. В городе прошел митинг, на котором люди требовали его отставки.

В конечном итоге на ситуацию вынуждены были реагировать республиканские власти. Глава Калмыкии Бату Хасиков выступил с официальным обращением к жителям республики. Он назвал Трапезникова профессионалом, а потом рассказал, как был сделан выбор.

«Вначале пригласил приехать в республику в качестве эксперта, провести анализ, составить заключение о ситуации в городе», — объяснился Бату Хасиков из-за Трапезникова, — «За два месяца он подготовил проект развития Элисты, который мы показали в «высокие» кабинеты, он понравился, его отметили как работу высокого уровня», — пояснил Хасиков, анонсировав комплексный план развития Элисты, который будет представлен в ближайшее время.