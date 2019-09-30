Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Калмыкии оправдались за назначение выходца из ДНР мэром столицы

, 15:38 [ «Аргументы Недели», ]

Глава Калмыкии Бату Хасиков на скриншоте видео из социальных сетей
Глава Калмыкии Бату Хасиков на скриншоте видео из социальных сетей

Глава Калмыкии вынужден был объясняться перед жителями республики. Поводом для этого стало назначение мэром Элисты неоднозначной фигуры. Градоначальником стал бывший исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников.

После гибели главы ДНР Александра Захарченко, Дмитрий Трапезников стал первым исполняющим обязанности главы республики. Поэтому его назначение теперь уже исполняющим обязанности мэра Элисты мгновенно превратилось в скандал. Местные жители бушевали в социальных сетях. В городе прошел митинг, на котором люди требовали его отставки.

В конечном итоге на ситуацию вынуждены были реагировать республиканские власти. Глава Калмыкии Бату Хасиков выступил с официальным обращением к жителям республики. Он назвал Трапезникова профессионалом, а потом рассказал, как был сделан выбор.

«Вначале пригласил приехать в республику в качестве эксперта, провести анализ, составить заключение о ситуации в городе», — объяснился Бату Хасиков из-за Трапезникова, — «За два месяца он подготовил проект развития Элисты, который мы показали в «высокие» кабинеты, он понравился, его отметили как работу высокого уровня», — пояснил Хасиков, анонсировав комплексный план развития Элисты, который будет представлен в ближайшее время.

//картина дня

Политика

Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

31 октября 2019 года в 2:00 по московскому времени Великобритания должна выйти из состава Европейского Союза. Итак, что мы должны знать о Брексит: от истории вопроса до текущего состояния дел всего за 3 минуты. Засекаем время.

Украина объявила о закрытии части Черного моря из-за военных учений в Одесской области. На период проведения ракетных стрельб ограничат доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с н.п. Лебедевка.

Украина объявила о закрытии части Черного моря из-за военных учений в Одесской области. На период проведения ракетных…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса Елена Корикова обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому. "Есть ли у деятелей искусства в нашей стране хоть какое-то право на защиту от нападок желтой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Мария Захарова объяснила, почему Сергей Лавров не развернул самолет над Атлантикой по пути в США на заседание Генассамблеи ООН после отказа американских властей…

//новости ан