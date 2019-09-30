Украина перед Европой потребовала не игнорировать Россию

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30 сентября 2019, 13:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Елизавета Ясько со скриншота youtube-видео

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о необходимости диалога с Россией. Заявление прозвучало в интервью украинским СМИ перед поездкой в Европу.

Ясько раскритиковала решение отказаться от общения с Москвы, назвав его неправильным.

«Мы не можем игнорировать Россию», — заявила Ясько: «Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит».

Ранее Украина отказалась от участия в заседаниях ПАСЕ и публично заявила, что не будет формировать новую делегацию. Позднее выяснилось, что это был демарш с целью привлечь к себе внимание протестом против возвращения России в европарламент.

На самом деле, официальный Киев от участия в ПАСЕ не отказался. По существующим правилам, если состав новой делегации не определен, то полномочия сохраняются за предыдущими делегатами.

Демарш носил больше характер политической истерики. Результатом стало только недоумение от сумбура поведения официального Киева. Единственный результат, которого добилась Украина — отстаивание в Европе интересов Зеленского командой, работавшей при Порошенко. Единственный новичок — Елизавета Ясько считается главой делегацией только формально В ПАСЕ она поехала в статусе гостя, права голоса иметь не будет.