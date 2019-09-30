Все, что необходимо знать о Брексит за 3 минуты

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30 сентября 2019, 00:44 [ «Аргументы Недели», Катерина Кобахидзе ]

31 октября 2019 года в 2:00 по московскому времени Великобритания должна выйти из состава Европейского Союза. Итак, что мы должны знать о Брексит: от истории вопроса до текущего состояния дел всего за 3 минуты. Засекаем время.

Термин «Брексит» образован от двух первых букв прилагательного «British /Британский» и существительного «Exit/выход» (Br+exit=Brexit), и означает выход Великобритании из состава Европейского Союза.

Европейский Союз сегодня

ЕС - это экономико-политическое объединение 28 европейских держав, которое закрепляет свободу торговли и мобильности для жителей ЕС, выбор места проживания и работы.

В 1973 году Великобритания вступила в ЕС (тогда - Европейское экономическое сообщество). В случае, если Соединенное Королевство покинет ЕС 31 октября 2019 года, оно станет первой страной, вышедшей из союза европейских государств.

Почему Соединенное Королевство покидает ЕС?

Многие жители Туманного Альбиона ратовали за выход из состава ЕС, но делали это в пабах, упражняясь в гольфе или потягивая «файв оклок ти», пока Парламент не предложил провести всенародный консультативный референдум 23 июня 2016 года и узнать, насколько население солидарно в вопросе выхода из состава ЕС. Результаты стали неожиданностью для правящий консервативной партии и политологов многих стран мира: за выход из состава ЕС проголосовали 52% жителей Великобритании, против 48%, пожелавших остаться в составе ЕС. Явка на референдум составила рекордные 72%, около 30 миллионов граждан, из которых за Брексит проголосовали 17,4 миллионов жителей страны.

Почему Великобритания до сих пор не вышла из ЕС?

Статья 50 Договора о Европейском Союзе, также известного под названием Лиссабонский договор, разрешает государствам покидать Европейский Союз, опираясь на нее 29 марта 2017 года Тереза Мэй направила письмо Председателю Европейского Союза Дональду Туску, уведомляя его о начале процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС. С тех пор дата Брексита переносилась дважды.

Вооружившись молоточком и сделав Брексит ключевым обещанием своей избирательной кампании, Тереза Мэй гарантировала нации заколотить ставни окна в Европу 29 марта 2019 года. Однако, спустя два года Тереза Мэй не только растеряла все гвозди и доски, но и досрочно лишилась должности премьер-министра Великобритании.

Пожалуй, одним из главных достижений Терезы Мэй на посту премьер-министра является разработанный проект соглашения между Соединенным Королевством и ЕС, определяющий ключевые условия выхода страны из Европейского Союза. Проблема с соглашением о выходе была только в одном - условия нравились Терезе Мэй и правительству Европейского Союза, но не пришлись по душе членам Парламента Великобритании.

Результат нам известен - Тереза Мэй была вынуждена подать в отставку из-за жесткой критики парламентариев условий соглашения о выходе из ЕС, большого количества уступок, которые премьер-министр согласовала с правительством Европейского Союза в ущерб правам и свободам граждан и бизнеса Соединенного Королевства.

Сделка о выходе из ЕС - суть вопроса

Сделка о выходе Соединенного Королевства из ЕС включает в себя подписание юридически обязывающего договора, в котором на 599 страницах описаны условия «бракоразводного процесса» между обеими сторонами, и политическое заявление о природе будущих отношений между Соединенным Королевством и ЕС.

Договор о выходе из ЕС регулирует ряд сфер, вот некоторые из них:

• права граждан ЕС, пребывающих в Соединенном Королевстве и граждан Великобритании в ЕС;

• сумму, которую Великобритания должна выплатить ЕС в качестве отступных (предположительно - £39 миллиардов фунтов стерлингов);

• установление временной границы или «бэкстоп» между Северной Ирландией ей и Республикой Ирландия;

• отдельный договор, регулирующий вылов рыбы судами ЕС в водах Соединенного Королевства.

Адская сделка?

Основным камнем преткновения для многих представителей консервативной партии и демократической юнионистской партии Северной Ирландии при голосовании за сделку по Брексит стала граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Если до Брексит она была прозрачной, то с выходом Соединенного Королевства из ЕС, на острове Ирландия на неопределенный срок будет восстановлена граница между двумя юрисдикциями с контрольно-пропускными пунктами, пограничными и таможенными службами между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Это может привести, с одной стороны, к обострению исторических противоречий между двумя Ирландиями, а с другой - фактическому сохранению Великобритании в составе ЕС, утрате смысла Брексит.

Председатель Европейского Союза Дональд Туск, который является сторонником границы на ирландском острове, не преминул воспользоваться ситуацией и бросить булыжник в огород активного инициатора Брексит - Терезы Мэй - сказав, что он хотел бы узнать, как выглядит место в аду для тех, кто затеял Брексит не имея продуманного плана его реализации.

Возможен ли Брексит без соглашения ЕС-Великобритания?

Эстафету по Брексит перехватил новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который придерживается более жесткой переговорной линии с ЕС, и отстаивает введение новых поправок в соглашение о Брексит. Данные поправки призваны изменить условия установления границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

ЕС, со своей стороны, отказывается от пересмотра условий соглашения по Брексит.

На днях Борис Джонсон выступил с заявлением о том, что 31 октября Великобритания в любом случае выйдет из состава ЕС, будь то в рамках соглашения или без него. На практике это значит, что Соединенное Королевство в одну ночь покинет таможенный союз и единый рынок Европейского Союза.

Основные итоги Брексит на сегодняшний день

Официально, Великобритания должны будет покинуть ЕС 31 октября 2019 года. Однако в свете того, что шансы выхода Великобритании из состава ЕС без сделки растут в геометрической прогрессии, члены Парламента провели путем голосования законопроект, который обязывает Правительство в третий раз отложить срок выхода Великобритании из ЕС.

Этому решению активно сопротивляется нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который настаивает на выходе из ЕС 31 октября 2019 года независимо от того, будет или нет к этому моменту подписано соглашение. В связи с тем, что законопроект о переносе срока выхода из Брексит был проведен Палатой общин Парламента вопреки позиции Джонсона, последний нанес ответный удар по парламентариям и призвал к проведению досрочных выборов, чтобы перетрясти ряды несговорчивых членов Парламента.

Как обычно, больше всего от выхода из состава ЕС пострадают рядовые жители Туманного Альбиона, которые вынуждены будут решать вопросы по получению гражданства/вида на жительство, покупать товары по завышенным ценам, иметь дело с перебоями лекарств, оформлением новых медицинских страховок и многое другое.

Зачем Правительству Великобритании понадобилось затевать игру под названием «Брексит»? И не является ли это частью плана США по устранению руками англосаксонского собрата одной из крупнейших экономик мира - Европейского Союза? Вопрос, похоже, риторический. Бизнес - ничего личного...

Для самых любознательных - словарь Брексит

1. Соглашение о выходе/Withdrawal agreement - Тереза Мэй согласовало с правительством ЕС условия выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Соглашение о выходе включает в себя сумму отступных, детали переходного периода, а также права граждан. Данный договор включает в себя условие об отсутствии жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия на переходный период

2. Выход без соглашения/No-deal Brexit - Великобритания выходит из состава ЕС резко, разрывая все связи. Возможно, так и произойдет 31 октября, если члены Парламента не одобрят существующий проект соглашения по Брексит.

3. Таможенный союз/Customs union - торговое соглашение, по которому страны-участницы ЕС устанавливают единый налог на товары, импортируемые из третьих стран. Страны ЕС не имеют права вести переговоры в отношении торговых сделок автономно друг от друга.

4. План границы/Backstop plan - в настоящее время между Республикой Ирландия и Северной Ирландией существует прозрачная граница, т.е. нет пунктов таможенного досмотра, физических барьеров, на которых проверяли бы товары или людей, которые пересекают границу этих государств. Однако, соглашение о выходе, которое согласовала Тереза Мэй и правительство ЕС, предусматривает установление временной границы, которая будет функционировать до 31 декабря 2020 года, до того момента, пока Великобритания и ЕС не придут к единому мнению о характере будущих отношений между странами. Однако критики плана границы убеждены, что она станет постоянной, разделит остров Ирландия на два конфликтующих лагеря, а при условии временной границы или «бэкстоп» Соединенное Королевство так и не покинет состав Таможенного союза и единого рынка, сведя к нулю все попытки Брексита.