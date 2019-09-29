Пушков заявил о снижении доверия к США

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29 сентября 2019, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор, член Совета Федерации России Алексей Пушков на своей странице в сервисе микроблогов Twitter заявил о снижении доверия к Соединенным штатам Америки как партнеру по переговорам. В США намерены добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

По словам Пушкова, теперь, после недавней публикации Штатами стенограммы разговора между лидерами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, любой зарубежный лидер может попасть "под распечатку".

"Демократы пытаются взорвать всю внешнюю политику Трампа. Их цель теперь - публикация бесед с Путиным. В результате давления демократов на Трампа доверие к США как партнеру по переговорам резко снижается", - считает сенатор.

Напомним, ранее, как уже сообщали "Аргументы недели", официальный представитель российского внешнеполитического ведомства (МИД РФ) Мария Захарова заявила, что вести переговоры с Вашингтоном отныне стало "опасно".