В США раскрыли секретные детали разговора Трампа с Лавровым

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28 сентября 2019, 18:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

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Президент США попал в новый скандал с утечкой информации. Газета Washington post опубликовала засекреченную часть разговора Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это может изрядно пошатнуть позиции Соединенных Штатов на мировой арене.

Дональд Трамп заявил об отсутствии беспокойства по поводу вмешательства России в американские выборы, так как официальный Вашингтон занимается тем же самым в других странах. Об этом президент США говорил на встрече с Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.

Сама встреча состоялась в 2017 году. Разговор проходил в закрытом режиме. Белый дом не стал предавать огласке его детали. Они были засекречены и доступ к ним имели только несколько человек. Секретная часть разговора стала известна только теперь, после публикации Washington post.

Скандал произошел на фоне расшифровки телефонного разговора Трампа с Зеленским. Это сильно ударило по Украине. Единственным пострадавшим от новой утечки теперь стал Дональд Трамп. Но это косвенно ударило по Соединенным Штатам в целом. Вашингтон окончательно превратился в «решето международной политики».