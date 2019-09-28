Сергей Лавров счел тщетными попытки Америки давить на Россию

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28 сентября 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В ходе своего выступления на Генассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все попытки, которые предпринимают Соединённые Штаты для давления на Российскую Федерацию, являются тщетными.

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В своей речи Лавров в том числе упомянул антироссийские санкции, передаёт ФАН. Он отметил, что при таком подходе странам будет весьма проблематично установить взаимодействие.

Российский дипломат подчеркнул, что политика Соединённых Штатов относительно России «лишь подрывает перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность».

В ходе своего выступления на Генассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все попытки, которые предпринимают Соединённые Штаты для давления на Российскую Федерацию, являются тщетными.

В своей речи Лавров в том числе упомянул антироссийские санкции, передаёт ФАН. Он отметил, что при таком подходе странам будет весьма проблематично установить взаимодействие.

Российский дипломат подчеркнул, что политика Соединённых Штатов относительно России «лишь подрывает перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность»