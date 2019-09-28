Пушков назвал отставку Волкера «первой жертвой»

//Политика 13+

28 сентября 2019, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал известие об отставке американского спецпредставителя по делам Украины Курта Волкера. По мнению Пушкова, во многом на уход Волкера повлияли представители Демократической партии США.

Друг или враг: Пушков призвал Зеленского определиться относительно России

Пушков предположил, что американские демократы могли «жаждать крови» Волкера. Также сенатор допустил, что следующей целью станет президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт РИА Новости.

«Курт Волкер - первая жертва в новой серии американской мыльной оперы под названием "Убить Дональда Трампа», - сказал Пушков. При этом он отметил, что у самого Трампа всё ещё есть возможность «выйти сухим из воды».