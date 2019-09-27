Кремль прокомментировал заявление Саакашвили о плане Путина по воссозданию СССР

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27 сентября 2019, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Валишвили/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, ранее заявившего о намерении Москвы воссоздать СССР.

Ранее Саакашвили заявил о планах Путина к 2024 году присоединить к России Грузию, Армению, Белоруссию, Молдавию и основную часть Украины, кроме Западной, вечером 27 сентября. По его словам, частью плана является попытка заставить эти страны объявить о нейтралитете, чтобы ослабить лидеров государств.

По словам пресс-секретаря российского государства, у президента России Владимира Путина нет планов воссоздать Советский Союз к 2024 году. Он также отметил, что Россия и Грузия не ведут никаких переговоров по сохранению Тбилиси нейтрального статуса, а также его неучастию в работе Североатлантического альянса.