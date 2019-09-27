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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

МИД РФ опроверг вызов российского дипломата в МИД Киргизии из-за Малахова

, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]

В МИД России не стали связывать ситуацию вокруг высказываний телеведущего Андрея Малахова с двусторонними отношениями РФ и Киргизии. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. 

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В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что относительно сложившейся ситуации никто российского представителя в МИД Киргизии не вызывал. Ранее данная информация прошла в некоторых российских информагенствах.

"Точка зрения Андрея Малахова - это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. Рекомендуем Посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ", - подчеркнули в МИД РФ.

В заявлении ведомства особо отмечается, что к двусторонним межгосударственным отношениям ситуация, сложившаяся вокруг программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" о странной смерти сына олигарха", никакого отношения не имеет.

АС

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