МИД РФ опроверг вызов российского дипломата в МИД Киргизии из-за Малахова

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27 сентября 2019, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]

В МИД России не стали связывать ситуацию вокруг высказываний телеведущего Андрея Малахова с двусторонними отношениями РФ и Киргизии. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. Андрей Малахов оправдался за слова о гражданах Киргизии, вызвавшие скандал

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что относительно сложившейся ситуации никто российского представителя в МИД Киргизии не вызывал. Ранее данная информация прошла в некоторых российских информагенствах.

"Точка зрения Андрея Малахова - это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. Рекомендуем Посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ", - подчеркнули в МИД РФ.

В заявлении ведомства особо отмечается, что к двусторонним межгосударственным отношениям ситуация, сложившаяся вокруг программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" о странной смерти сына олигарха", никакого отношения не имеет.