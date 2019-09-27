Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США

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27 сентября 2019, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы. Об этом 26 сентября сообщает агентство ТАСС. Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Как ранее сообщали "Аргументы недели", в качестве ответа на невыдачу американских виз представителям делегации РФ Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не в США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры Организации Объединенных Наций из Соединенных штатов в другую страну в случае обсуждения такой темы", - сказал Роухани, подчеркнув, что США не имеют права блокировать мероприятия ООН.

Напомним, накануне посольство США в РФ отказало в выдаче американских виз десяти членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В "черном списке" оказались Дмитрий Рогозин, Константин Косачев и Леонид Слуцкий.