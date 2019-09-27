В США обвинили Россию в причастности к скандалу «Трамп-Зеленский»

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27 сентября 2019, 18:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Нэнси Пелоси на скриншоте видео интервью

Спикер американского парламента Нэнси Пелоси заявила о причастности России к скандалу с «июльским разговором» Трампа и Зеленского. Пикантность ситуации в том, что Пелоси является лидером «Демократической партии». Именно она и спровоцировала президента США на обнародование расшфировки разговора.

На самом деле, расшифровка разговора с Зеленским стала реакцией Трампа на действия демократов. Именно они инициировали процедуру импичмента президента США. Поводом стало беспокойство некого анонимного сотрудника спецслужб, который был обеспокоен темами, которые обсуждали Трамп и Зеленский.

Поначалу Трамп пытался водой комментариев притушить политический костер, на который его тащили демократы на заклание. Американский лидер убеждал, что ничего криминального в беседе не было. Но демократы на полном серьезе занялись подготовкой к отставке Трампа. Это спровоцировало президента США опубликовать расшифровку разговора.

Рассекречивание подробностей беседы спровоцировало международный скандал и мгновенно превратило Соединенные Штаты в ненадежного переговорщика. Теперь ни у кого из мировых лидеров нет уверенности, что Трамп не повторит свою выходку и в случае с другими переговорами.

В Соединенных Штатах действия своего лидера вызвало массу негатива. В свою очередь, демократы вынуждены так же "отбрехиваться".

«Неправильно, когда иностранное правительство вмешивается в наши выборы, а в данном случае президент Соединенных Штатов просил именно об этом», — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, комментируя обвинения в адрес Трампа в оказании давления на Зеленского. Потом она добавила: «Я, кстати, считаю, что Россия приложила к этому руку».

К чему именно приложила Россия руку, не уточняется.