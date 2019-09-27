Песков надеется, что разговоры Путина и Трампа не опубликуют

//Политика 13+

27 сентября 2019, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами не дойдут до придания огласки телефонных разговоров двух глав государств.

Грета Тунберг объяснила прожигающий взгляд, направленный на Дональда Трампа

«Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем весьма серьёзных, до подобных ситуаций мы не дойдём», - сказал Песков.

При этом он отметил, что разговоры между президентами стран находятся под грифом «секретно» или даже «совершенно секретно», передаёт RT. Также Песков подчеркнул, что расшифровка разговора Трампа и Зеленского была опубликована с обоюдного согласия.