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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Песков надеется, что разговоры Путина и Трампа не опубликуют

, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами не дойдут до придания огласки телефонных разговоров двух глав государств.

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«Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем весьма серьёзных, до подобных ситуаций мы не дойдём», - сказал Песков.

При этом он отметил, что разговоры между президентами стран находятся под грифом «секретно» или даже «совершенно секретно», передаёт RT. Также Песков подчеркнул, что расшифровка разговора Трампа и Зеленского была опубликована с обоюдного согласия.

АБ

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