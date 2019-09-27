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27 сентября 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на создание необходимых условий для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. По его словам, оно не отменялось навсегда.

"Авиасообщение - оно именно приостанавливалось, оно не отменялось навсегда. Поэтому, конечно, в свое время, мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения", - передаёт слова Пескова РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что вернул бы авиасообщение с Грузией, потому что это будет правильным решением.

Напомним, что авиасообщение было прервано после волны протестов в Тбилиси, вызванных появлением российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.