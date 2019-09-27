Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Кремле готовы "в своё время" возобновить авиасообщение с Грузией

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на создание необходимых условий для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. По его словам, оно не отменялось навсегда.

"Авиасообщение - оно именно приостанавливалось, оно не отменялось навсегда. Поэтому, конечно, в свое время, мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения", - передаёт слова Пескова РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что вернул бы авиасообщение с Грузией, потому что это будет правильным решением.

Напомним, что авиасообщение было прервано после волны протестов в Тбилиси, вызванных появлением российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

БА

//картина дня

В мире

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Богдан Безпалько, эксперт из МГУ, рассказал, при каком условии Донбасс станет вторым Приднестровьем. С соответствующим заявлением аналитик выступил некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на сообщение о запрете барбекю, курения и зажигания свечей на балконе…