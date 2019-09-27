Лукашенко предложили погостить в Крыму

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Украина никогда не вернёт Крым. Чегринец пригласил белорусского лидера посетить полуостров в целях укрепления сотрудничества.
"Мы приглашаем президента Белоруссии в гости. Я уверен, что нашим президентам нашлось бы о чем поговорить на замечательном Крымском побережье нашего любимого Черного моря", - передаёт его слова РИА Новости.
Чегринец отметил, что тесное экономического сотрудничество с Белоруссией пошло бы на пользу крымскому полуострову. Глава общины выразил уверенность, что следом за Лукашенко в Крым приедут "белорусские предприятия всех форм собственности и возрастет взаимный товарооборот наших республик".