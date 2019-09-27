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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Лукашенко предложили погостить в Крыму

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kremlin Pool/ globallookpress.com
фото: Kremlin Pool/ globallookpress.com

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Украина никогда не вернёт Крым. Чегринец пригласил белорусского лидера посетить полуостров в целях  укрепления сотрудничества.

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"Вопрос закрыт", - Лукашенко считает, что Украина не вернет Крым

"Мы приглашаем президента Белоруссии в гости. Я уверен, что нашим президентам нашлось бы о чем поговорить на замечательном Крымском побережье нашего любимого Черного моря", - передаёт его слова РИА Новости.

Чегринец отметил, что тесное экономического сотрудничество с Белоруссией пошло бы на пользу крымскому полуострову. Глава общины выразил уверенность, что следом за Лукашенко в Крым приедут "белорусские предприятия всех форм собственности и возрастет взаимный товарооборот наших республик".

БА

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