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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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"Этот клоун еще и хамит" - политолог прокомментировал слова Зеленского на Генассамблее ООН

, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Владимир Зеленский рассказал о подробностях своего краткого разговора с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, оба политика стояли в очереди, когда глава МИД РФ подошел к нему «познакомиться». Лавров сказал Зеленскому, что Москва надеется на разрешение конфликта в Донбассе, и поздравил его с обменом пленных. Зеленский, в свою очередь, отметил, что его страна делает все для достижения мира, и предложил Лаврову отдать Украине «ее» территории и обменять людей.

Этими словами президент Украины показал себя не только как клоун, но как и хам, заявил в эфире НСН политолог Алексей Мухин:
«Этот клоун еще и хамит. Если честно, визит Зеленского в ООН войдет в историю и клоунства, и международного хамства. Полагаю, что краткий разговор с Лавровым тому подтверждение. Еще один кирпичик в эту стену непонимания, которое выстроено между Россией и Украиной. Думаю, что такая резкая позиция – это детская обида на то, что Штаты его не поняли и не приняли», — сказал политолог.

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