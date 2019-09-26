В Кремле прокомментировали идею Лукашенко ввести белорусских миротворцев в Донбасс

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26 сентября 2019, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что при необходимости Минск иожет ввести своих миротворцев в Донбасс.

Александр Лукашенко заявил о готовности отправить военных Белоруссии в Донбасс

Песков отметил, что это «новое предложение», и ничего подобного в тексте минских договоренностей нет. При этом пресс-секретарь российского президента уточнил, что необходимо оценить отношение всех сторон-участниц конфликта к данной идее, передаёт «Московский комсомолец».

Песков подчеркнул, что под участниками конфликта в Кремле подразумевают самопровозглашенные республики Донбасса и Киев. Пресс-секретарь Путина отметил, что на данный момент их позиция по данному вопросу неизвестна.