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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В Кремле прокомментировали идею Лукашенко ввести белорусских миротворцев в Донбасс

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что при необходимости Минск иожет ввести своих миротворцев в Донбасс.

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Песков отметил, что это «новое предложение», и ничего подобного в тексте минских договоренностей нет. При этом пресс-секретарь российского президента уточнил, что необходимо оценить отношение всех сторон-участниц конфликта к данной идее, передаёт «Московский комсомолец».

Песков подчеркнул, что под участниками конфликта в Кремле подразумевают самопровозглашенные республики Донбасса и Киев. Пресс-секретарь Путина отметил, что на данный момент их позиция по данному вопросу неизвестна.

АБ

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