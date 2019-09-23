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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

У Зеленского назвали главную тему встречи с Трампом

23 сентября 2019, 15:26 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот предвыборного youtube-видео Зеленского
скриншот предвыборного youtube-видео Зеленского

Выживание Украины в пресловутой «войне» с Россией стало главным мотивом поездки Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщили украинские СМИ. Президент Украины должен встретиться с Дональдом Трампом. Обещается, они проговорят целый час.

О целях встречи Зеленского с Трампом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Эта поездка больше носит носит характер обмена рукопожатиями. До этого президенты Украины и США были знакомы только заочно. Они разговаривали по телефону.

«Мы понимаем, насколько важно иметь непосредственный контакт двух лидеров», — пояснил глава украинского МИД.

Судя по всему, официальный Киев пока рассчитывает лишь закрепить договоренности. Встреча будет полноценной. Зеленскому разрешили поговорить с Трампом целый час.

«Если установится нормальное понимание и нам удастся друг другу объяснить, чего мы ожидаем, как видим и развитие двусторонних отношений, и выживание Украины в войне в целом — это и есть основные задачи», — пояснил Пристайко.

Конкретные темы не названы. Обозначена лишь одна — энергетическая безопасность Украины. Это значит они будут говорить о «Северном потоке — 2». В том числе.

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