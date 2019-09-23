В Беларуси сделали ракету средней дальности

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23 сентября 2019, 15:25 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото с сайта президента Белоруссии

Уже создана ракета средней дальности и белорусские оборонщики планируют разработать более мощное оружие. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, напомнив про разрыв ядерных договоренностей со стороны Соединенных Штатов.

Они говорили о развитии ракетостроительной области. Заявление прозвучало в ходе встречи с главой Госковоенпрома Белоруссии Романом Головченко. Лукашенко напомнил о разрыве договора о распространении ракет средней и малой дальности. Некоторое время назад Дональд Трамп объявил о выходе США из этого соглашения.

«Мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимания на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее», — пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил о создании ракеты средней дальности в Белоруссии. В этом официальному Минску помог Китай. Лукашенко добавил, что теперь оборонка планирует разработать более мощное оружие, которое способно преодолевать еще большие расстояния.