Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

В Беларуси сделали ракету средней дальности

23 сентября 2019, 15:25 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото с сайта президента Белоруссии
фото с сайта президента Белоруссии

Уже создана ракета средней дальности и белорусские оборонщики планируют разработать более мощное оружие. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, напомнив про разрыв ядерных договоренностей со стороны Соединенных Штатов.

Они говорили о развитии ракетостроительной области. Заявление прозвучало в ходе встречи с главой Госковоенпрома Белоруссии Романом Головченко. Лукашенко напомнил о разрыве договора о распространении ракет средней и малой дальности. Некоторое время назад Дональд Трамп объявил о выходе США из этого соглашения.

«Мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимания на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее», — пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил о создании ракеты средней дальности в Белоруссии. В этом официальному Минску помог Китай. Лукашенко добавил, что теперь оборонка планирует разработать более мощное оружие, которое способно преодолевать еще большие расстояния.

//картина дня

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Екатеринбурге прошёл детский крестный ход. Полторы тысячи детей, в том числе и совсем малыши и на инвалидных колясках, прошли под дождём 8 километров, чтобы помолиться…

//новости ан

18-летний юноша, который обвиняется в убийстве своей знакомой из-за материальной наживы, рассказал подробности нападения. Инцидент произошёл 20 сентября в Саратове…

Росстат определил средний возраст невесты в России. Наибольшее количество женщин выходят замуж в диапазоне от 25 до 34 лет, а еще несколько лет назад замуж под венец…