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В Беларуси сделали ракету средней дальности
23 сентября 2019, 15:25 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Уже создана ракета средней дальности и белорусские оборонщики планируют разработать более мощное оружие. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, напомнив про разрыв ядерных договоренностей со стороны Соединенных Штатов.
Они говорили о развитии ракетостроительной области. Заявление прозвучало в ходе встречи с главой Госковоенпрома Белоруссии Романом Головченко. Лукашенко напомнил о разрыве договора о распространении ракет средней и малой дальности. Некоторое время назад Дональд Трамп объявил о выходе США из этого соглашения.
«Мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимания на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее», — пояснил Лукашенко.
Белорусский лидер напомнил о создании ракеты средней дальности в Белоруссии. В этом официальному Минску помог Китай. Лукашенко добавил, что теперь оборонка планирует разработать более мощное оружие, которое способно преодолевать еще большие расстояния.