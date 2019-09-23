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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Мадуро не исключил возможность проведения переговоров с Трампом

23 сентября 2019, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Marcos Salgado/Xinhua
фото: Marcos Salgado/Xinhua

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключил возможность проведения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Политик, однако, отметил, что для этого есть одно важное условие.

Мадуро подчеркнул, что готов провести переговоры с коллегой из США, если тот изменит свою политику по отношению к Венесуэле, сообщает телеканал "Россия-24".

По словам венесуэльского лидера, в данном случае он был бы согласен начать процесс общения с президентом Соединенных Штатов Америки, открыть диалог с лидером страны, а также попробовать создать отношения, основанные на взаимоуважении.

ЕТ

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