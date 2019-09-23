//Политика 13+
Мадуро не исключил возможность проведения переговоров с Трампом
23 сентября 2019, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключил возможность проведения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Политик, однако, отметил, что для этого есть одно важное условие.
Мадуро подчеркнул, что готов провести переговоры с коллегой из США, если тот изменит свою политику по отношению к Венесуэле, сообщает телеканал "Россия-24".
По словам венесуэльского лидера, в данном случае он был бы согласен начать процесс общения с президентом Соединенных Штатов Америки, открыть диалог с лидером страны, а также попробовать создать отношения, основанные на взаимоуважении.