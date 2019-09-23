Путин поручил подписать документ о финансировании модернизации вооруженных сил Абхазии

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23 сентября 2019, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации, сообщает КП.

"Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между Российской Федерацией и республикой Абхазии о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных Сил Республики Абхазия", - говорится в распоряжении главы государства.

Конкретная сумма, которую РФ готова предоставить на военные нужды Абхазии, не уточняется.

Напомним, что сейчас на территории государства находится российская военная база, которая была сформирована после Пятидневной войны в августе 2008 года.