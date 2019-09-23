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//Политика 13+

Зачем в Казани собрались главные разведчики СНГ?

23 сентября 2019, 12:33 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Сергей Нарышкин на скриншоте youtube-видео
Сергей Нарышкин на скриншоте youtube-видео

Вмешательство других стран и угрозы безопасности обозначены главными темами в приветственной речи Владимира Путина участникам съезда. В Казани начался саммит разведок стран СНГ.

В понедельник Татарстане собралась вся карта Содружества независимых государств. Делегации прибыли из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представил директор Службы внешней разведки, Сергей Нарышкин. Он и зачитал приветствие президента РФ к делегатам.

«Угрозы безопасности государств-участников СНГ, связанных с вмешательством внешних сил в общественную и политическую жизнь, в высшей степени актуальны», — говорится в послании Путина главным разведчикам стран СНГ: «Наша общая цель — не допустить попыток дестабилизации и вмешательства в политические и общественные процессы наших стран».

Угрозы безопасности стран СНГ актуальны. Цветные революции прокатились по многим странам содружества. Где-то они заканчивались переворотом.

Какие конкретно темы будут обсуждаться на саммите не уточняется. Деятельность разведок относится к категории закрытой информации. К известным внешним угрозам относится терроризм: как обычный, так и политический. После разгрома запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, ее боевики разбежались по всему миру. На стороне исламистов воевали в том числе выходцы из стран СНГ.

Кроме того, одна из стран СНГ стала клондайком для еще одной запрещенной в РФ террористической группировки — Хизб ут-Тахрир. Она там крепко обосновалась. Силовики предпочитают вслух это государство не называть.

Источником политического терроризма в странах СНГ считаются США и Турция. Вашингтон действует через некоммерческие организации и религиозные секты. Как пояснил корреспонденту АН источник в силовых структурах, в сферу интересов Турции входят республики Кавказа.

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