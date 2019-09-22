Помпео выступил против публикации стенограммы беседы Трампа и Зеленского

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22 сентября 2019, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

Госсекретарь США Майк Помпео выступил против публикации разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявив, что раскрывать содержание разговоров глав государств можно лишь в случае чрезвычайных обстоятельств. Байден призвал главу Вашингтона опубликовать стенограмму беседы с Зеленским

В ходе эфира на телеканале ABC у Помпео спросили, считает ли он правильным опубликовать запись телефонной беседы президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, на чем настаивают противники американского лидера.

"Вы знаете, что мы [Госдепартамент] крайне редко предаем огласке стенограммы. Разговоры лидеров мира носят конфиденциальный характер. Неуместно поступать так, за исключением каких-то экстремальных обстоятельств", - отметил госсекретарь США.

Ранее, как уже сообщали "АН", бывший вице-президент Соединенных штатов Америки Джо Байден призвал президента страны Дональда Трампа немедленно опубликовать стенограмму недавнего телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.