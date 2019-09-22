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22 сентября 2019, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Минобороны РФ

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, почему Россия и Украина "рано или поздно" придут к миру и согласию. По его словам, он уверен, что время для этого настанет.

Шойгу рассказал, почему опасны США

"Украинцы - братский народ. Мои родственники по линии мамы - с Украины ... И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убеждён, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придёт", - передаёт слова министра "МК".

Шойгу также выразил надежду, что у руководства Украины хватит воли и сил "остудить те горячие головы, которые призывают" "въехать в Москву на танковой броне". Глава оборонного ведомства сожалет, что украинских экстремистов не остановили раньше.