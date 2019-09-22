Шойгу назвал свою главную мечту

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22 сентября 2019, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, чего бы он хотел сейчас больше всего. По его словам, он часто скучает по советским временам, но "не по каким-то отдельным лозунговым вещам, а по настроению и духу, который царил в определённых местах".

Шойгу отметил, что хочет вернуться во времена своей молодости, особенно в Сибирь, чтобы построить ещё один город. Министр отметил, что в Братске "люди стояли часами на морозе, под открытым небом, чтобы послушать стихи Евгения Евтушенко, поэму "Братская ГЭС", пишет издание "МК".

"В нашей нынешней жизни, к счастью, вновь есть место для реализации таких больших проектов, какими были когда-то Комсомольск-на-Амуре, большие комплексы в Иркутской области, Братская ГЭС. Без реализации подобных проектов сложно прививать молодежи чувство созидания ... Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! ... моя мечта осуществится!", - пояснил Шойгу.