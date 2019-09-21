Видео: Зеленский посмеялся над шутками про усы Лукашенко

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21 сентября 2019, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Президента украинского государства Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES до слез рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала "Студия Квартал 95".

Студия показала сценку про чат, в котором участвовали Россия, Соединенные штаты, Украина и прочие государства. В какой-то момент в этом чате показали неудачные селфи главы Беларуси Александра Лукашенко, насмешившие Зеленского.

На записях видно, что после того, как Лукашенко якобы сначала не может понять, что такое "селфи", а потом несколько раз присылает в чат неудачные кадры, показывая крупным планом свои усы, сидящий в зале Зеленский смеется.

Шестнадцатый ежегодный форум YES завершился в Киеве 14 сентября. Видеозапись мессенджера от лица лидеров мировых держав, опубликовал в Facebook действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон.



