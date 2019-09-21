АН узнал, кто стоит за акцией по запрету продажи земли россиянам на Украине

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21 сентября 2019, 20:28 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот странички сайта с рекламой запрета продажи земли россиянам

Следы ведут в Германию. Но саму скандальную политическую акцию начал украинский холдинг. Корреспондент АН выяснил, кто стоит за очередной акцией по разжиганию ненависти к россиянам на Украине.

Акция по запрету продажи земли россиянам стартовала на Украине на днях. Это был один из громких информационных поводов. Его раздули украинские СМИ.

Спустя пару дней обнаружился сайт, который рекламирует петицию, которую предлагается подать на имя президента Украины Владимира Зеленского. Автором петиции указан общественный союз «Всеукраинский аграрный совет».

На самом деле, за акцией может стоять НАЦУ «УКРЦУКОР». Именно эта компания указана в качестве владельца домена, рекламирующего скандальную петицию. Корреспондент АН установил, что за этим сайтом закреплен следующий ip-адрес: 46.101.193.124. Примечательно, что сервер с этим адресом находится на территории Германии.

Согласно открытым данным, этот ip и принадлежит НАЦУ «УКРЦУКОР». К слову, сайт «Всеукраинского аграрного совета» находится на том же IP-адресе.

Среди информации, опубликованной на сайте, рекламирующем петицию, есть странная ссылка. Заявляется, что, кликнув на нее, можно перейти на страничку для голосования. Инициаторы акции почему-то запустили сложную схему перехода. Портал для петиций на рассмотрение президенту Украины находится по адресу www.change.org. Предложенная ссылка ведет на одну из страничек сайта https://bitly.su/. Уже оттуда происходит переадресация на настоящую страничку с петицией.

Проверка сайта, на который ведет ссылка, показала, что он находится на сервере российского провайдера. На самой страничке находится счетчик для определения количества переходов и пара внедренных программ. Что именно они делают, - определить пока не удалось.