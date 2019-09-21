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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Трамп пожаловался, что не нарушил закон в разговоре с Зеленским

21 сентября 2019, 16:50 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео
скриншот youtube-видео

Президент США выступил с критикой в адрес средств массовой информации. В своем twitter он пожаловался, и сообщил, что в разговоре с украинским коллегой не нарушал закон.

«Фейкометы-СМИ фабрикут рассказ обо мне и совершенно рутинном разговоре с новым президентом Украины», — посетовал Дональд Трамп, — «Ничего не было сказано неправильного».

Сейчас в Соединенных штатах бушует очередной скандал, в котором оказался замешанным Дональд Трамп. Его обвиняют в нарушении закона во время разговора с Зеленским. Якобы американский президент дал коллеге какое-то обещание.

Как сообщают СМИ, речь идет о решении администрации американского лидера выделить военную помощь. С этим пока есть некоторые проблемы.

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