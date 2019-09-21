Демарш Украины оказался истерикой. Киевская делегация в ПАСЕ едет

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21 сентября 2019, 16:05 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Алексей Гончаренко на скриншоте youtube-видео

Объявленный ранее отказ Украины направить делегацию в ПАСЕ оказался уловкой. На самом деле, Киев не отказывается направить своих парламентариев для участия в сессии. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на украинских парламентариев. Верховная Рада пошла на уловку, чтобы привлечь к себе внимание Запада.

Официальный Киев решил воспользоваться правилом ПАСЕ. Если новая делегация не назначена, то в Ассамблею имеет право поехать делегация предыдущая. Ранее глава профильного комитета Верховной Рады Богдан Яременко заявил, что Украина вовсе не будет никого направлять.

«Не имея другой возможности реагирования на нарушение этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорирование ее интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — разоткровенничался Яременко на своем facebook: «Зато сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ».

Теперь выяснилось, что это уловка украинских парламентариев. Своих делегатов украинский парламент направляет.

«Мы должны ехать и защищать интересы Украины, а не оставлять ПАСЕ под влиянием одних только россиян», — заявил украинский депутат Алексей Гончаренко: «В частности, мы сможем поставить вопрос Макрона, сможем высказаться относительно так называемых выборов в Крыму и тому подобное».

Демарш Украины планировался заранее. Как сообщают украинские СМИ, официальный Киев умышленно не передавал в ПАСЕ список членов своей делегации до начала осенней сессии.

Это похоже на истерику. Судя по тому, что Богдану Яременко пришлось сделать заявление и публично выразить сожаление, никто на отказ украинской делегации в ПАСЕ не обратил внимания.