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//Политика 13+

Стали известны темы грядущих переговоров Трампа и Зеленского

20 сентября 2019, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]

Старостенко/Синьхуа/globallookpress.com
Старостенко/Синьхуа/globallookpress.com

Высокопоставленный представитель администрации США на брифинге для журналистов рассказал, о чем пойдет разговор 25 сентября на встрече глав государств Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Отмечается, что переговоры затронут вопросы экономического и энергетического сотрудничества. Кроме того, Дональд Трамп собирается выразить озабоченность в связи с вмешательством КНР в экономику Украины.

"Они рассмотрят дальнейшие возможности в дополнение к тому, что недавно было сделано, например, в сфере сотрудничества в области энергетики", — сказал журналистам представитель администрации президента США.

АС

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